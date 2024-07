Alec Baldwin, archiviato il processo per omicidio colposo

Lacrime e poi un lungo abbraccio alla moglie. Alec Baldwin ha accolto così l'archiviazione del processo che lo vedeva imputato di omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, avvenuta sul set di Rust nel 2021. La giudice Mary Marlowe Sommer, che presiedeva l'aula di Santa Fe, in New Mexico, ha chiuso il caso in modo imprevisto, dopo che la difesa ha dimostrato che gli inquirenti hanno nascosto alla difesa l'esistenza di alcuni proiettili rinvenuti sulla scena del crimine.