A Pacentro va in scena la tradizionale corsa degli zingari

Lo scorso weekend il borgo di Pacentro si è trasformato in un palcoscenico unico per celebrare una delle tradizioni più antiche e suggestive d`Italia, la Corsa degli Zingari. Nata da un profondo legame con la terra e la fede, la Corsa degli Zingari è molto più di una semplice competizione. È un rito che affonda le sue radici in un passato remoto, quando i giovani del paese, scalzi e pieni di coraggio, sfidavano la natura e se stessi per rendere omaggio alla Madonna di Loreto. La Corsa, che si snoda su un percorso accidentato e suggestivo, è un simbolo di forza, determinazione e devozione. Un momento in cui passato e presente si intrecciano, dando vita a un`esperienza indimenticabile per tutti.