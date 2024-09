La nona edizione della Roll 'n Flat Beach Race ha infiammato il weekend di Caorle, in provincia di Venezia. È l'evento che raduna auto e moto d’epoca, rigorosamente americane e riadattate in pieno stile retrò. Ma oltre alla passione per i motori, è anche l'occasione per scoprire le bellezze artistiche e culturali del luogo.