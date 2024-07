"Umano poco umano" presentato a Roma il libro di Mauro Crippa e Giuseppe Girgenti

È fantascienza un futuro prossimo dove saranno le macchine a sostituire l'uomo in tutto e per tutto? Per Mauro Crippa (giornalista e Direttore Generale dell'Informazione e della Comunicazione Mediaset) e Giuseppe Girgenti (Professore di Filosofia Antica presso l’università Vita-Salute San Raffaele di Milano) no. Un no da cui scaturiscono domande e preoccupazioni sul futuro dell'Umanità raccolte nel libro "Umano, poco umano: esercizi spirituali contro l'intelligenza artificiale" presentato a Roma presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva su iniziativa della Fondazione Italia Protagonista.