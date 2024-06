Schlein: "La vittoria dimostra che i progressisti uniti battono le destre"

Quella ai ballottaggi è "una vittoria straordinaria per il Pd e per il campo progressista che ci dà slancio e speranza per il lavoro che ci aspetta e che dimostra che lavorando uniti le destre si possono battere". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno. "Questi risultati - ha ribadito - dimostrano che siamo in grado di costruire delle coalizioni vincenti".