Il sogno di un'Italia libera e moderna. Nel 1994 Silvio Berlusconi scende in campo, cambia riti e linguaggio della politica italiana e vince le elezioni anche sulle ali di un programma ambizioso e innovativo che oggi, 30 anni dopo, rivive nel libro scritto da Paolo Del Debbio, "In nome della libertà", edito da Piemme, ancora in testa nelle classifiche di vendita e presentato a Milano. Un progetto editoriale fortemente voluto dalla presidente del gruppo Mondadori, Marina Berlusconi.