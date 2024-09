Non decolla il programma di supporto per la formazione e il lavoro messo a punto dal governo in sostituzione del reddito di cittadinanza. Obiettivo: incentivare gli occupabili a rientrare nel mercato del lavoro. In dieci mesi sono state aiutate soltanto 96.161 persone, a cui è stato dato un assegno di 350 euro al mese, un aiuto valido per dodici mesi. I dati sono dell'Inps