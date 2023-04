Vaccini contro tumori, prof. Clementi: "Annuncio da azienda quotata in Borsa, non illudiamoci troppo"

L'annuncio alla stampa dell'azienda farmaceutica Moderna sull'arrivo dei vaccini contro i tumori entro il 2030, secondo l'esperto, va interpretato in tal senso: "Si tratta di una notizia sulla base delle dichiarazioni di un Ceo di un'azienda che è sul mercato, che ha il diritto e il dovere di tenere alto l'umore degli investitori, non credo che queste dichiarazioni vadano oltre la verità ma non ci sono ancora studi completati attraverso una pubblicazione internazionale".