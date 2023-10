Usa, la portaerei Gerald Ford nel Mediterraneo orientale

di Alessandro Tallarida

Spinta da motori a propulsione nucleare, costata circa 13 miliardi di dollari, è lunga oltre 330 metri, più di tre campi di calcio e larga 78 nel punto più ampio del ponte di volo. L'equipaggio sfiora le 5.000 unità. Ma non sono solo le sue dimensioni, i suoi numeri o la potenza di fuoco a renderla cruciale in questa fase. La Gerald Ford è un messaggio che il governo degli Stati Uniti invia non solo ad Hamas ma a chiunque stia pensando di alimentare un'escalation di violenza