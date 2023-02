"Questa di ottenere la sconfitta militare della Russia e il rovesciamento di Putin non è la posizione di altri Paesi come credo l'Italia e certamente non è quella degli Stati Uniti", aggiunge Guzzanti. "Gli Usa hanno infatti un altro progetto e lo dicono chiaramente, non vogliono far cadere nessuno ma vogliono che la Russia di Putin capisca che questa guerra non la vincerà mai perché saranno fornite agli ucraini tante armi di difesa quante bastano per non far vincere i russi".



"Allora qual è la spaccatura in Europa? - spiega Guzzanti. - La Francia ha una vecchia idea gollista di un'Europa che contenga anche la Russia europea e quindi contempla a uno spacchettamento futuro della Russia. Ma questa è un'idea che porta ulteriore guerra, non alla pace. Io credo che Giorgia Meloni, che conosce la situazione ed è ben consigliata, sappia che le cose stanno così e non è che protesta perché non è stata invitata a cena. Dice: se mi avessero invitata avrei risposto che non era proprio il caso di farlo".

"E poi - conclude Guzzanti - nel breve colloquio di pochi minuti con Zelensky si è capito che lei andrà a Kiev, perché quest'anno la guerra prenderà una delle due pieghe: o sarà una guerra totale o diventerà una guerra di resistenza. Vedremo quale, ma sarà molto importante per tutti".