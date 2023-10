Trapianti in guerra: 5 donazioni tra Italia, Israele e Ucraina

di Cristiana Svaldi

Quattro sono stati eseguiti in Israele, all'indomani dell'attacco del 7 ottobre scorso, destinati ad altrettanti pazienti italiani, mentre a fine settembre una donazione di midollo osseo dal nostro Paese aveva raggiunto Kiev per il primo scambio di questo tipo tra i due Paesi dall'inizio della guerra. Sono i dati diffusi dal Centro nazionale trapianti che indica anche numeri in crescita per l'anno in corso