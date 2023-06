Silvio Berlusconi, gli ultimi saluti

di Paolo Scarlata

Il momento è comprensibilmente triste e pieno di commozione, telecamere e giornalisti possono soltanto osservare il passaggio delle auto.

Sono gli ultimi saluti. Arriva Marcello Dell'Utri, uno dei fondatori di Forza Italia. Non parla. Ha già spiegato quanto sia difficile farlo, convinto che con la scomparsa di Berlusconi se ne sia andata una parte della sua stessa vita. Ancora più silenziosa, ma piena di significati, la grande corona di rose bianche inviata ad Arcore dalla famiglia di Ennio Doris, tra i grandi amici di sempre. Come Adriano Galliani, presente nelle ore in cui serve anche stringersi alla famiglia Berlusconi, pensando ancora una volta ai successi calcistici. E nel racconto di questo andirivieni, scandito dalla pioggia, c'è pure l’omaggio del grande capitano rossonero Franco Baresi. Nel pomeriggio è la volta di Fedele Confalonieri, l'amico di una vita. Poi Tajani, mentre in serata è previsto l'arrivo di Giorgia Meloni.