Sciopero dei trasporti ridotto a 4 ore: è (ancora) scontro

di Laura Berlinguer

Matteo Salvini ha espresso "soddisfazione" per l'annuncio dei sindacati: "Hanno vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini. Non è messo in discussione il diritto allo sciopero". Più tardi però i due leader sindacali hanno fatto sapere di stare "verificando se ci sono le condizioni e se valuteremo opportuno impugnare la precettazione". Sulla questione è arrivato anche il commento del premier Giorgia Meloni: "La precettazione è stata una decisione assolutamente condivisa, non politica".