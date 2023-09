Pnrr, via libera Ue alla revisione della quarta rata

di Guido Caianiello

Il piano modificato dell’Italia "riguarda 10 misure, tra cui gli incentivi per l'efficienza energetica nell'ambito del cosiddetto "superbonus", l'aumento delle strutture per l'infanzia, lo sviluppo dell'industria spaziale e cinematografica e il trasporto sostenibile", rende noto il Consiglio Ue. Soddisfazione del ministro per gli Affari europei rRaffaele Fitto. Pochi giorni fa Bruxelles ha dato il via libera al pagamento della terza rata per l’Italia da 18,5 miliardi di euro.