Ostaggi, Qatar crocevia delle trattative: "No di Israele alla liberazione di altre due donne"

di Isabella Josca

Sarebbero state seguite le stesse procedure per la liberazione delle americane Judith e Nathalie Raanan, senza chiedere nulla in cambio, ma Israele si è rifiutato, nessuna nuova svolta. Solo guerra psicologica, ha risposto subito la difesa israeliana, aggiornando ancora una volta il numero degli ostaggi, almeno 212. Un rebus ancora aperto: Hamas ha fatto sapere tramite un portavoce a Beirut che si lavora per liberare i civili, ma i militari no, con contatti in corso con l'Egitto e soprattutto con il Qatar. E' Doha infatti il crocevia delle trattative, il principale mediatore che da anni - consapevoli Israele e l'occidente - tiene i contatti con Hamas, tanto che dopo il rilascio delle due cittadine americane, ha ricevuto i ringraziamenti pubblici del presidente Biden.