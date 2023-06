Molise, il governatore Roberti (Cdx) a Tgcom24: "Riorganizzare subito la sanità"

"La prima cosa che farò? Riorganizzare la sanità perché purtroppo la Regione Molise è l'unica penalizzata dal decreto Balduzzi", ha aggiunto. "È importante che il Molise abbia cittadini con gli stessi diritti di quelli di altre Regioni. Serve attenzione come quella mostrata da Berlusconi nel 2002 dopo il terremoto e l'alluvione in Molise". E infine: "Daremo il massimo per far sì che questa Regione possa raggiungere i livelli delle altre Regioni, perché i nostri cittadini abbiano diritto alla salute come riconosciuto dalla Costituzione".