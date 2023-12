Marta Roncoroni muore a 15 anni di tumore, raccolta fondi per il suo reparto

di Rossella Ivone

In soli sei giorni ne ha raccolti oltre 106 mila. Straziante ma piena di voglia di cambiare le cose, la lettera che il papà ha pubblicato a corredo della raccolta fondi, rispettando il desiderio di sua figlia. "Ciao, sono Marta, l'11 dicembre ho compiuto 15 anni, ma il mio è stato un compleanno diverso dal solito", si legge sulla pagina di Gofoundme "a suo modo unico, vissuto in un mondo sospeso e lontano, dove tempo, spazio, suoni, luci e colori hanno un senso completamente diverso da quello comune". La notte del 10 novembre scorso, Marta ha avuto un'emorragia cerebrale "dovuta a un tumore maligno, che non sapevo di avere" e che ha reso necessario il suo ricovero nella Terapia Intensiva Neurochirurgica del San Gerardo di Monza. "Qui ho incontrato dei medici e degli infermieri straordinari, una seconda famiglia, che ha provato di tutto per strapparmi a un destino terribile e ingiusto - prosegue la lettera - "anche io ci ho provato, tanto, tantissimo, con tutte le mie forze, purtroppo le cose non sono andate come speravamo…". Così, dopo l'atroce perdita, la famiglia di Marta ha deciso di lanciare una petizione, proprio come lei avrebbe voluto.