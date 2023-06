di Donata Rivolta



Ma nei retroscena rivelati dal quotidiano La Verità spuntano particolari inquietanti, che dimostrerebbero come la vicenda sarebbe stata in realtà un "trappolone" per incastrare la Lega. A cominciare dagli stretti rapporti tra l'avvocato Meranda - personaggio al centro di tutta la trattativa - con il giornalista dell'Espresso che poi raccontò sul settimanale i particolari dell'incontro all'hotel Metropol di Mosca.

A quell'incontro, avvenuto il 18 ottobre 2018, parteciparono 3 italiani e tre presunti emissari di compagnie petrolifere russe. Ma uno di loro - si scopre ora - era in realtà un pezzo grosso dell'Fsb, il servizio federale per la sicurezza, cioè l'ex Kgb, esperto in opere di disinformazione.

Al centro dell'incontro - di cui Meranda registrò anche un audio poi diffuso in rete - sarebbe stata la compravendita di prodotti petroliferi che avrebbe fruttato 65 milioni di dollari per le casse della Lega. Compravendita che non avvenne mai - hanno accertato i magistrati milanesi - come non ci fu alcun passaggio di denaro.

Di fronte a queste rivelazioni la lega parla di "macchinazione costruita a tavolino per colpire il partito e Matteo Salvini", annuncia un esposto alla magistratura e chiede l'intervento del Copasir, il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti