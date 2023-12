di Giuliana Grimaldi

Anni in cui però il Montepaschi era guidato da Giuseppe Mussari e Antonio Vigni, già assolti in via definitiva nel procedimento principale da cui è scaturita questo secondo filone giudiziario.

Nel processo di primo grado, nel 2020, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola erano stati condannati a 6 anni ciascuno per false comunicazioni sociali e aggiotaggio. Tre anni e 6 mesi invece erano stati comminati a Paolo Salvadori e 800 mila euro di sanzione pecuniaria alla banca. Tre anni più tardi il Tribunale di Milano ribalta quella prima decisione assolvendo i tre imputati con formula piena, perché il fatto non sussiste. "Sono emozionato, dopo otto anni di sofferenza", il commento di Profumo. La reazione positiva dei mercati si spiega con gli effetti della sentenza, che di fatto libera le riserve accantonate da MPS come fondo per i rischi legali: almeno 200 milioni di euro - calcolano gli esperti - che potrebbero presto tornare nella disponibilità dell'istituto.