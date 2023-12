"Adesso mi sto dedicando alla cristianità in vista del Giubileo ed è un momento bellissimo. Per persone di fede come me, quando racconti la sofferenza di Cristo riesci veramente a diventare un tutt'uno con la tua opera e ti emozioni mentre la fai", ha aggiunto.

Le sfumature e la tridimensionalità delle opere di Berlusconi sono ottenute lavorando una materia resa lucida dall'uso dello smalto. "Tutti mi chiedono qual è il segreto della materia: non lo dirò mai, ovviamente", ha concluso l'artista.