Israele, il sottosegretario Perego: "Attacco al cuore della democrazia nel Medioriente"

"Israele, che appartiene alla comunità dei Paesi democratici occidentali, che ha il sostegno del nostro governo e di tutti gli alleati, ha il diritto di difendersi", ha sottolineato Perego.

"Questa violenza si inserisce in un percorso di stabilizzazione e di pace avviato con gli accordi di Abramo in cui si era arrivati alla importantissima la normalizzazione dei rapporti fra Israele e Arabia Saudita. Quindi, quello che si deve auspicare è che queste violenze non portino a un retrocedere a una situazione antecedente agli accordi riportando instabilità e conflitti nell’intero Medioriente. Quindi l’invito è che non ci sia un’escalation ma cessino subito le ostilità da parte di Hamas e vengano rilasciati i cittadini israeliani che sono stati fatti ostaggio", ha aggiunto.

"L’Unità di Crisi della Farnesina si è subito attivata per la verifica delle condizioni dei nostri cittadini. Sono circa 18mila gli italiani residenti in Israele oltre a degli altri italiani che sono temporaneamente nel Paese", ha proseguito il sottosegretario alla Difesa.

"Siamo di fronte a un’escalation di violenza che non ha precedenti nella storia recente ed è evidente che questo comporterà anche delle valutazioni successive", ha concluso.