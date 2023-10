Israele diffonde audio di Hamas: "Su Gaza razzo difettoso da Jihad"

Ecco il testo del colloquio secondo la traduzione fornita dall'esercito: - Ti dico che è la prima volta che vediamo un missile come questo cadere, ed ecco perché stiamo dicendo che appartiene alla Jihad islamica. - Cosa? - Stanno dicendo che appartiene alla Jihad islamica. - Viene da noi? - Così sembra. - Chi lo dice? - Stanno dicendo che il proiettile del missile è un proiettile locale e non come un proiettile israeliano. - Cosa stai dicendo? Silenzio. - Ma Santo Dio, non poteva trovare un altro posto per esplodere? - Non importa, sì, lo hanno lanciato dal cimitero dietro all'ospedale. - Cosa?? - Lo hanno sparato dal cimitero dietro all'ospedale Al-Ma'amadani, e ha fatto cilecca ed è caduto su di loro. - C'è un cimitero dietro? - Sì, Al-Ma'amadani si trova esattamente nel compound. - Dove si trova quando entri nel compound? - Prima entri nel compound e vai verso la città, e si trova sul lato dell'ospedale Al-Ma'amadani. - Sì, lo conosco.