Inps, per gli uomini reddito da pensione superiore del 36% rispetto alle donne

di Giuliana Maria Rita Grimaldi

Anche se con molte differenze tra i sessi: pur essendo meno della metà, il 48%, gli uomini assorbono il 56% della spesa pensionistica, in media 1.931 euro al mese, il 36% in più rispetto alle donne. Colpa di carriere corte o discontinue per le dipendenti ormai a riposo [C]