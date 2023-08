Inflazione in Italia: a luglio rallenta a +5,9%

di Guido Caianiello

In frenata, per il quinto mese consecutivo, la crescita del cosiddetto carrello della spesa, che comprende i beni alimentari e per la cura della casa e della persona, + 10,2 per cento su luglio 2022, dal + 10,5 rilevato a giugno. E nel suo ultimo bollettino la Banca centrale europea sottolinea che nonostante il rallentamento registrato nell’Eurozona, l’inflazione resterà elevata per un periodo di tempo prolungato.