In Italia 6 milioni di persone in condizione di povertà alimentare

di Alessandra Rolla

E non stiamo parlando di un Paese in via di sviluppo ma della ottava potenza economica del mondo. Una crisi alimentare segno di una situazione drammatica economica e sociale: quasi 3 milioni e mezzo di cittadini non possono permettersi di uscire a cena neanche una volta al mese. La situazione si è aggravata con la pandemia