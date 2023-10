Hamas minaccia gli ostaggi: è braccio di ferro

di Alessandro Tallarida

Tra loro ci sarebbe anche una coppia di italo israeliani, con doppio passaporto: Eviatar Moshe Kipnis e Liliach Lea Havron, marito e moglie che non sono rintracciabili da oltre 48 ore. Difficili le trattative. "Non è possibile alcun negoziato sui prigionieri" ha spiegato un funzionario di Hamas. "Dobbiamo entrare a Gaza. Non è tempo di trattare" ha detto il primo ministro israeliano Netanyhau che nelle prossime ore incontrerà i familiari degli ostaggi. Tra loro forse anche i parenti di Yaffa Aviv, l'anziana di 85 anni portata via da un gruppo di Hamas.