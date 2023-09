Giorgetti: "Rialzo dei tassi ha portato via 14-15 miliardi di euro"

di Giuliana Maria Rita Grimaldi

In Europa "siamo tutti messi male - dice - è evidente che la politica monetaria restrittiva aveva l'obiettivo di rallentare la crescita dell'economia e devo dire che lo ha brillantemente raggiunto". Non solo. Anche le risorse a disposizione dell'Esecutivo per chiudere la Manovra sono ridotte a causa dei maggiori interessi sul debito pubblico. Il titolare di via XX settembre calcola che con i tassi fermi ai valori di uno o due anni fa, le risorse a disposizione sarebbero state almeno 14-15 miliardi in più. "Si farà più fatica - dice Giorgetti - ma si fa".