Generale Capitini: "La strategia di Israele si basa su quattro pilastri", ecco quali

"Quello che Israele sta cercando di maneggiare è una situazione molto complessa, che si basa su tre pilastri: necessità dimostrare all’opinione pubblica interna che adesso con Hamas si fa sul serio, soprattutto minando la sua capacità di colpire con dei razzi l’interno del Paese. Il fatto che Hamas stia continuando ad attaccare dimostra che si è ancora lontani dal raggiungere questo obiettivo. Inoltre, Israele non si può permettere di passare per uno stato che vessa la popolazione civile spostandola o deportandola". Il terzo pilastro, spiega Capitini, è la questione dei “vicini”. "L’Egitto ad esempio, non ha intenzione di aprire le porte ai profughi provenienti da Gaza". Infine "L'intera comunità internazionale preme sulla leadership israeliana per contenere questo conflitto entro i limiti che finora si sono manifestati e questo è anche il motivo della lunga permanenza di Blinken in quella zona"

"Muoversi all’interno di questo recinto di 4 pilastri determina la politica di Israele in queste ore- conclude il Generale -La sua azione sarà inevitabile, e va contenuta entro questi limiti. Questo è il motivo di tutti questi giorni di attesa. All’inizio si pensava che fosse un’azione rapidissima ma non è stato così, ormai siamo al nono giorno di guerra. Sarà difficile ed estremamente sanguinosa per Israele".