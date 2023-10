Farian Sabahi: "Bene il Nobel a Narges Mohammadi, ma serve qualcosa di concreto"

"In questo momento ci sono tanti giovani che hanno bisogno di lasciare il Paese perché c'è in atto una repressione di regime molto forte - continua Farian - bene le cose scritte su Internet ma non basta. In Iran c'è una situazione drammatica e complici sono alcuni Paesi dello scacchiere internazionale che aiutano la repressione di regime. Penso alla Cina, ad esempio, e ai Brics che hanno invitato l'iran

a far parte della loro squadra"

Quanto a Narges Mohammadi non ci sono dubbi per Farian: "Sta pagando un prezzo altissimo, è in carcere, sono 8 anni che non vede i suoi figli. E' vittima di un accanimento giudiziario per farla tacere. Quel premio è legato alle attività di Narges, ma si inserisce nella battaglia delle donne iraniane. Ma non le permetteranno di ritirarlo, non credo la facciano uscire dal carcere".