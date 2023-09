di Giuliana Maria Rita Grimaldi

I due colossi continueranno a ridurre l'estrazione di greggio, rispettivamente di 1 milione e di 300mila barili al giorno. Immediate le ripercussioni sul mercato delle materie prime: le quotazioni del Brent hanno superato i 90 dollari mentre il Wti, il petrolio americano, si è portato a 86 dollari e mezzo il barile. Una batosta imminente per i consumatori, reduci da un'estate di rialzi continui nonostante i controlli contro gli speculatori. Al self service il prezzo medio della benzina per ora è di 1 euro e 959 per litro, 1 euro e 864 per il diesel.