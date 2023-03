Alessia Pifferi, la zia della piccola Diana: "Mia sorella deve pagare"

di Maria Stella Carrara

La procura ha contestato alla donna, 37 anni, anche l'aggravante della premeditazione, oltre ai motivi futili e abietti. Dopo aver chiuso la porta di casa, Alessia Pifferi lo scorso agosto se ne era andata dal compagno in provincia di Bergamo lasciando Diana sola, senza cibo né acqua, fino a farla morire disidratata. L'udienza è stata rinviata all'8 maggio per dar modo al nuovo avvocato della Pifferi - il terzo, appena nominato - di studiare il fascicolo e poter decidere se fare istanza di perizia psichiatrica per valutare un eventuale vizio di mente. La donna, per l'omicidio della figlia, rischia l'ergastolo.