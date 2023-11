Al via Lucca Comics: "La cultura non va politicizzata"

di Enrico Laurelli

Hanno annunciato forfait artisti come Zerocalcare; poi Fumettibrutti, oggi si aggiunge Stefano Disegni. Il vicepresidente del Consiglio non ci sta, rivendica il patrocinio dato dalla Farnesina, e ragiona: "Le istituzioni sono le istituzioni, gli uomini di cultura sono uomini di cultura, altrimenti che facciamo - si chiede Tajani - siccome c'è la guerra tra Russia e Ucraina non leggiamo più Tolstoj e Dostojevsky?"