"Avevano detto loro che stavano facendo delle esercitazioni - racconta Biloslavo dopo aver parlato con i prigionieri - e da un momento all'altro, il 24 febbraio, si sono trovati a invadere l'Ucraina. Non sono soldati professionisti, non sono volontari, sono soldati di leva. Poi si sono appellati alle mamme per sperare di tornare a casa. Hanno detto che questa è una guerra sbagliata e che sono stati trattati bene dagli ucraini".