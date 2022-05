Ucraina, Bannon: "Questa guerra non sarebbe mai dovuta accadere, alla base gli interessi delle élite"

di Maria Luisa Rossi Hawkins

"Sfollati, rifugiati, feriti e morti sono stati ingannati. L'America non è tutta d'accordo su questa guerra. Anche perché questo conflitto è una grossa vittoria per il Partito Comunista Cinese e anche gli italiani dovrebbero essere molto preoccupati per gli affari che le élite stanno conducendo con il Partito Comunista Cinese attraverso la Via della Seta. Alla base di questa guerra ci sono gli interessi delle élite", ha aggiunto Bannon.