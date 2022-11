Taglio del cuneo fiscale, ecco quando arriva in busta paga

di Giuliana Grimaldi

L'obiettivo è di arrivare a tagliarlo di 5 punti, ma per il 2023 si interviene gradualmente: confermata la sforbiciata di 2 punti per i redditi fino a 35mila euro già impostata da Draghi, cui si aggiunge un ulteriore taglio dell'1% per le retribuzioni entro i 20mila euro. Tradotto: buste paga più pesanti da 20 a 33 euro al mese, da 231 a 395 euro l'anno. Secondo le prime simulazioni, chi ha un reddito di 10mila euro riceverà 20 euro in più al mese e 231 sull'annualità.