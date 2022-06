"Verso Salvini si usano metodi al limite del razzismo antropologico. Io rivendico l'autonomia della politica", spiega Stefania Craxi prima di ribadire la chiara posizione dell'Italia "al lavoro per la pace".

"La pace sarà quella che deciderà il popolo ucraino ma che non si può al contempo non dialogare, soprattutto umiliare il popolo russo". La presidente della commissione Esteri rivolge un pensiero anche agli alleati americani: "Mi auguro che gli Usa abbiano ben presente che le sanzioni affliggono di più il popolo europeo: devono sostenerci, accogliere le posizioni dell'Europa ed essere molto prudenti coi toni". Sulle difficoltà riscontrate dai membri Ue per trovare un accordo sul sesto pacchetto di sanzioni, Stefania Craxi ripete la necessità di "continuare a lavorare per un'Europa che riesca a parlare con una voce sola in politica estera, affinché abbia nel contesto atlantico una politica di difesa". "Bisogna lavorare per l’Europa che in questi anni è mancata, che ancora non c'è ma che è necessaria" - conclude.