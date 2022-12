Qatargate, Benifei (Pd): "Ha ragione Letta, siamo parte lesa"

A parlare ai microfoni del Tg4 è il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benafei, che difende l'operato degli eurodeputati Dem e chiede che venga fatta al più presto pulizia per non far perdere di credibilità l'Europa. "Questa inchiesta, come ha detto il segretario Letta, danneggia l'Europa e il Partito democratico", osserva Benifei.

Parlando dei lavori in Parlamento, spiega: "Non troverà nessuna forza italiana che abbia fatto di più del Pd. Quella posizione di Cozzolino era minoritaria e non doveva mandare quella email in quel modo. Io mi sono molto arrabbiato. Verificheremo le posizioni del collega. Verificheremo la posizione del Marocco. Io ero in una posizione opposta rispetto alla posizione di Panzeri, che era a favore di un maggiore rapporto con il Marocco. Sono sempre stato molto duro. Sono stato uno dei pochi che si è astenuto. Ho sollevato la questione, ma mai avrei pensato una cosa del genere”.

"Lo voglio ribadire il voto dei parlamentari è libero - sottolinea -. Il tema non è come si vota, io rispetto chi fa meno battaglia di me per i diritti umani. Invece invoco la massima severità e spero si faccia più presto possibile per salvare la credibilità della nostra democrazia, anche nel mondo”.

"E’ un attacco all’Europa da parte di forze straniere. Ho sentito Letta. Ogni cosa che è stata fatta è stata fatta in coordinamento con me, anche la sospensione di Cozzolino. Il Pd è stata l'unica forza che ha deciso di votare a favore di emendamenti ancora più duri sul Qatar. Non si può colpevolizzare un parlamentare per un voto se lo ha fatto onestamente. Chi ha preso soldi va punito. Io voglio pulizia e chiarezza il prima possibile. Ha ragione il nostro segretario a dire che siamo parte lesa", continua Benifei.

"A noi ci fa un grandissimo danno se qualcuno anche dentro le nostre fila ha preso soldi. Le nostre posizioni ufficiali maggioritarie sui vari temi sono le più avanzate, anche molto diverse da altre forze politiche, qualche anticorpo politico lo abbiamo".

Su Panzeri e Kaili, replica: "Panzeri lo conoscevo benissimo, ma non lo frequentavo. Lui non mi ha mai segnalato cose di politica estera. Forse perché si ricordava che quando eravamo insieme in Parlamento, le mie posizioni erano molto dure e distanti". Per quanto riguarda la vice presidente sotto indagine - aggiunge -, non eravamo nelle stesse commissioni, non era una persona che frequentavo fuori dalle aule. Faceva parte di una gruppo di parlamentari più attivi sulle questioni tecnologiche. Devo dire la verità, questo coinvolgimento non me lo aspettavo. L’unico momento in cui sono stato sbalordito è quando ha fatto quell’intervento sul Qatar che ha scatenato poi il dibattito fino all'inchiesta".

Sulla vicenda Sumahoro, infine osserva: "Conosco meno i contorni della vicenda. Posso dire che oggi serve un grande sforzo da parte di tutti perché non si travolga la nostra democrazia. Credo che ancora oggi serva battersi e ripulire la nostra democrazia. Ma le regole attuali non funzionano".