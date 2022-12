di Paolo Scarlata

Un "codice di condotta nazionale" da osservare. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando alla festa per il decennale di Fratelli d'Italia, dove ha avanzato il "sospetto" che alcune organizzazioni siano guidate non da fini umanitari ma abbiano l'obiettivo di condizionare governi democraticamente eletti. Un esempio, ha osservato, è il caso della Ocean Viking che il mese scorso invece di forzare il divieto, come avevano già fatto altre due navi, ed approdare a Catania, ha deciso di dirigersi "autonomamente" verso la Francia provocando un forte scontro tra i due Paesi.