Parolin: "Santa Sede pronta mediare, Russia non ha risposto"

"Da parte russa è stato preso atto - ha detto Parolin - ma finora non ci sono stati segnali che intende avvalersi di questa disponibilità". Per il Segretario di Stato vaticano "non è importante che si accetti l'offerta della Santa Sede, ci sono contatti in corso, anche altri hanno offerto la loro mediazione. L'importante è che si giunga a finire tutto quello che sta avvenendo".