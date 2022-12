Fiasconaro a Tgcom24: "Orgogliosi di portare la Sicilia nel mondo"

"A Natale c'è il trionfo del panettone, nonostante la crisi, i dati sono in incremento. Crescite importanti anche quest'anno", osserva il maestro pasticcere che però conosce i problemi dell'industria dolciaria italiana. "Noi abbiamo fatto alcuni investimenti che ci hanno portato all'autosufficienza permettendoci di pagare un anno prima le componenti del panettone e dei dolci siciliani che esportiamo nel mondo", evidenzia.

Il successo è nel panettone. "E' un simbolo cristiano, in un periodo drammatico come questo della guerra che stiamo vivendo, non si rinuancia ai valori cristiani. Lo mangiano anche gli asiatici e i musulmani", afferma Fiasconaro. "Siamo orgogliosi di essere ambasciatori del Made in Italy, portiamo la nostra terra nel mondo, Cefalù, Castelbuono e i borghi vicini sono stati candidati dall'Unesco come Città Creativa per la Gastronomia. Qui il turismo è un punto di forza".

Tornando al panettone, oltre ai classici della tradizione nordica in chiave siciliana, quest'anno da non perdere è quello con la marmellata di ciliegie. "Ciliegie a chilometro zero che nascono e crescono sulle Madonie", conclude il pasticcere, ribadendo la qualità delle materie prime usate.