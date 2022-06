Energia, piano anticrisi

di Giuliana Grimaldi

Da una parte, le interruzioni programmate di energia innanzitutto per le industrie energivore, le limitazioni sull'aria condizionata anche domestica, i black out mirati per quartieri nelle grandi città; dall'altra, l'obbligo per i colossi dell'energia di contribuire alle riserve di gas nazionali che, con il taglio di metà delle forniture russe, sono in pericolo in vista dell'inverno.