Draghi, tasse su extraprofitti a favore di famiglie e imprese

Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa alla fine del Consiglio dei ministri.



"Le misure contro il caro energia e i rincari dei carburanti ammontano a 4,4 miliardi che si sommano ai 16 miliardi stanziati negli ultimi sei mesi. Fino a fine aprile il prezzo alle pompe di benzina e gasolio sarà ridotto di 25 centesimi al litro. Aumentiamo da 4 a 5,2 milioni il numero delle famiglie protette dagli aumenti delle bollette, che pagheranno l'energia come estate scorsa. Abbiamo portato il tetto Isee da 8mila a 12mila euro, includendo 1,2 milioni di famiglie in più rispetto al provvedimento precedente. Permettiamo rateizzazione bollette sino a due anni, credito d'imposte per aziende gasivore e energivore", gli ulteriori chiarimenti del premier in conferenza stampa.