Berlusconi: "Faremo di tutto per un 2023 migliore degli anni passati"

di Elena Guarnieri

"L'economia italiana appena convalescente dagli effetti della pandemia deve affrontare una nuova grande crisi legata ai prezzi dell'energia. Quindi, comprensibilmente, il governo ha dedicato gran parte delle risorse disponibili per fronteggiare questa situazione - ha aggiunto -. Come Forza Italia abbiamo ottenuto dei risultati importanti, per esempio un primo aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli ultra 75enni, e la proroga del Superbonus al 31 dicembre".

"Nonostante tutto quello che mi hanno fatto subire, rimango e rimarrò sempre un garantista. Altra cosa è la valutazione politica: sponsorizzare un Paese, come il Qatar, accusato di violare i diritti umani e che ha legami ambigui anche con l'Iran, è grave dal punto di vista morale e politico", ha poi detto Berlusconi in merito al cosiddetto "Qatargate".