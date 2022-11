Addio a Carmelo La Bionda, uno dei padri della disco music italiana

Pionieri del pop elettronico, sperimentatori, i fratelli La Bionda hanno scalato le classifiche mondiali con "One for you, one for me". Sono nella storia della musica le loro incursioni in Germania, la voglia di cambiare e scoprire, in un periodo rivoluzionario e meraviglioso per la musica come gli anni '70. Sono stati i La Bionda a scoprire Amanda Lear e a lanciare poi nell'83 i Righeira con "Vamos a la playa", tuttora un successo senza tempo.