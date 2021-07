Viviana e Gioele, nessuna sepoltura dopo 11 mesi dalla scomparsa

di Massimiliano di Dio

"Stiamo ancora aspettando che la procura si pronunci - racconta Daniele Mondello, marito di Viviana e papà del piccolo Gioele - spero solo che tutto questo tempo serva per far luce su ciò che è successo".

Dopo i ritardi nelle ricerche, la procura aveva nominato un equipe di consulenti, formata da medici, ingegneri, antropologici e psicologici, per chiarire la dinamica della morte di entrambi. "Era stato chiesto un termine di 90 giorni per una consulenza e ne sono passati 330", accusa l'avvocato Antonio Cozza, auspicando per la famiglia "la possibilità di celebrare un funerale".