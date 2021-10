Remuzzi a Tgcom24: "Il nostro protocollo di cura anti-Covid riduce la mortalità del 90%"

"Per quanto riguarda le cure a casa - spiega Remuzzi - le malattie si curano a casa da sempre, quello che abbiamo messo a punto noi è un protocollo che è stato già pubblicato. Si basa sulla somministrazione di antinfiammatori - celecoxib e nimesulide - ai primi sintomi, prima ancora della risposta del tampone. Ovviamente, parliamo dei tempi in cui ci volevano dieci giorni per la risposta. Certo, non discuto che ci siano altri medici che abbiano ottenuto buoni risultati, ma ancora non hanno provveduto dei dati. Il nostro protocollo è stato pubblicato, adesso ne abbiamo finito un altro che è stato inviato per la pubblicazione, quindi vediamo se confermerà o meno i dati del primo studio".

A proposito dell'associazione del vaccino Covid con quello antinfluenzale , secondo il professore non esisterebbe alcun pericolo: "Man mano che le persone avranno un’indicazione per ricevere il vaccino Covid (prima, seconda o terza dose) ci sarà la possibilità di fare insieme il vaccino antinfluenzale. È una pratica ormai consolidata , che viene utilizzata per altre vaccinazioni. Riguardo l’associazione vaccino Covid e vaccino antinfluenzale ci sono dati molto incoraggianti che vengono dagli Stati Uniti: sono stati studiati più di 600 pazienti (persone normali) in cui non sono stati individuati effetti collaterali".