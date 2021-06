Referendum, Salvini a Tgcom24: ora tocca ai cittadini

di Francesca Pozzi

Parlando del ddl Zan contro l'omotransfobia, il leader del Carroccio ribadisce che "la Lega, come la Chiesa, vuole punizioni severe per chi discrimina o per chi abusa. Ma senza tirare in ballo i bambini o l'insegnamento gender: sulla condanna per chi aggredisce siamo tutti d'accordo, ma se devono convincermi che sia giusto l'utero in affitto o che la famiglia tradizionale sia un concetto fuori moda, mi spiace ma non ci riusciranno mai".