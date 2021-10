Pensioni, Draghi tira dritto: "Quota 100 non sarà rinnovata"

di Francesca Mortaro

La lega spinge perché quota 102 rimanga fissa per almeno due anni. "L'importante è non tornare alla Fornero", commenta di Matteo Salvini. Sul piede di guerra i sindacati, che molto probabilmente saranno chiamati a un confronto con il governo tra lunedì e martedì. Nel documento programmatico di bilancio sono stati stanziati fondi per un miliardo e 500 milioni nei prossimi tre anni.