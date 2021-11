Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: "Nel 2021 attesi i risultati migliori degli ultimi 10 anni"

di Elena Guarnieri

Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato e vicepresidente di Mediaset, sottolineando che, "i primi nove mesi del 2021 segnano una ripresa importante del mercato pubblicitario. Questa è una buona notizia per tutta l'economia in Italia. E noi facciamo ancora meglio del mercato. Penso di poter dire che chiuderemo il 2021 con risultati di bilancio probabilmente migliori di quelli che abbiamo visto almeno negli ultimi dieci anni".

Tra i segreti di questo successo, Pier Silvio Berlusconi cita "il 38% in più di auto-prodotto made in Mediaset per il proprio pubblico, un prodotto cucinato ad hoc rispetto alla miriade di contenuti che si trova sul web". In sintesi, spiega, "abbiamo fatto un enorme lavoro di efficienza, ma con l'obiettivo di non diminuire la quantità di prodotto che offriamo ai nostri telespettatori".