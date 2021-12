La strada elettrica percorsa da Volvo

Perché grazie alla potente batteria da 10,7 Kw, la Xc40 Plugin Hybrid può percorrere fino a 45 km a emissioni zero, e senza consumare nemmeno una goccia di carburante. Se aggiungiamo che l'auto si ricarica in circa 4 ore nel box di casa e in molto meno con la presa di Tipo 2 collegata alle colonnine fast-charge, la "piccolina" in salsa svedese diventa ancora più accattivante, perché gode di ecoincentivi e sgravi fiscali, può circolare nelle Ztl dei centri urbani e fa risparmiare. Un vero e proprio best seller: due auto in una, quella elettrica e quella a benzina. Due propulsori, un turbo-benzina a 3 cilindri capace di erogare fino a 180 cv (nella versione T5 che abbiamo provato) e un motore elettrico da 82 cavalli, per un totale di 262 cv, che spingono davvero forte in accelerazione, grazie anche ai 425 nm di coppia. Insomma, sotto il simbolo del martello del dio nordico Thor, che svetta nel design dei potenti fari a led adattivi, in questo segmento, gli svedesi hanno saputo conquistare molti mercati, a cominciare da quello italiano.